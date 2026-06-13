Fantasilandia se prepara para su traslado a San Bernardo: Estas serán las 65 atracciones que tendrá el nuevo parque

13 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El parque de atracciones Fantasilandia está pronto a cumplir 50 años de historia y su aniversario de oro lo celebrará por todo lo alto en su nuevo recinto en la comuna de San Bernardo, el cual abriría su primera etapa en diciembre de este año.

Oficialmente, el parque de atracciones anunció que estas vacaciones de invierno serán las últimas que se vivirán en el recinto del Parque O'Higgins, ya que, finalizado el verano de 2027, se cerrarán las puertas por varios meses para dar inicio al traslado definitivo.

La primera etapa en abrir sus puertas será el nuevo parque acuático, el cual, según las imágenes del canal de Youtube @Fantasilandia_SanBernardo, lleva un considerable avance en la estructura de sus piscinas y sus coloridos toboganes.

Tras el cierre durante la mayor parte de 2027, Fantasilandia espera para finales de ese año iniciar las operaciones completas en el sur de la Región Metropolitana, en donde existirá un total de 65 atracciones, entre juegos nuevos y algunos clásicos que habían sido desmantelados del parque actual por falta de espacio.

Revisa todas las atracciones del nuevo Fantasilandia

En un documento subido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), Fantasilandia detalló cuáles serán las 65 atracciones de su nuevo parque en San Bernardo:

Parque temático

Air Race.

Barco Pirata.

Black Hole.

Boomerang.

Castillo Encantado.

Crazy Dance.

Disko.

Evolution.

Ikarus.

Kamikaze.

Moby Dick.

Monga.

Rapid River.

Raptor.

Tagada.

Top Spin.

Tsunami.

Volare.

Xtrem Fall.

Fly Over.

Enterprises Fly Away.

Spider.

Embudo.

Astroliner.

Botes Chocadores.

Casa Fantasma.

Cine Magic 4D.

Skooter.

The Pirata Revenge.

Tren CP.

Tren Minero.

Twister.

Wild Mouse.

Montaña de Madera.

Splash.

Chorros Danzantes.

Boomerang familiar.

Montaña familiar.

Raptor familiar.

Mad House.

Buggy Jump.

Carrusel.

Circus Train.

Montaña Dragón.

Fire Chief.

Ford T.

Mini Splash.

Patitos.

Rcking Tug.

Super Trucks.

Samba Balloon.

El Faro.

Happy Swing.

Tigres Voladores.

Mini Rueda de la Fortuna.

Speed Way.

Parque acuático

Tobogán recto de 4 pistas.

Piscina con olas.

Tobogán de piscina para adultos.

Río lento.

Tobogán con balsa familiar.

Tobogán de tubo cerrado.

Tobogán recto doble.

Piscina infantil.

Tobogán piscina infantil.

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