Fantasilandia deja el Parque O'Higgins para mudarse a San Bernanrdo: Así avanzan las obras de su nueva ubicación

07 jun. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

Fantasilandia cerrará sus puertas luego de 47 años funcionando en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, para trasladarse a San Bernardo con una ambiciosa propuesta de 27 hectáreas que incluirá restaurantes, heladerías, cine 4D e, incluso, un parque acuático.

Un fanático del parque se ha dedicado a documentar con un dron el avance mensual del futuro Fantasilandia en San Bernardo, y lo ha hecho a través del canal de YouTube @Fantasilandia_SanBernardo.

En su registro más reciente se pueden apreciar los avances tanto del parque acuático como del parque de diversiones.

Avances del parque acuático

En el video se observan importantes avances de lo que será el parque acuático. Ya están construidos al menos seis toboganes de gran envergadura, además de una piscina de olas, una zona de juegos acuáticos para niños y un río navegable que recorrerá gran parte del recinto.

Avances del parque de diversiones

A lo largo de las imágenes captadas desde las alturas se aprecia el movimiento de tierras y los trabajos de preparación del terreno para el montaje de las futuras atracciones. También se observa una estructura que podría corresponder a uno de los restaurantes contemplados en el proyecto.

Hasta el momento no hay atracciones finalizadas ni en proceso de montaje. Asimismo, no se observan piezas de los juegos en el lugar, como sí ha ocurrido en el sector destinado al parque acuático.

Atracciones que tendrá el parque

Según detalla la descripción del proyecto presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el nuevo Fantasilandia contará con 55 atracciones. Entre las más conocidas se encuentran:

Air Race

Barco Pirata

Black Hole

Boomerang

Castillo Encantado

Crazy Dance

Disk'O

Raptor

Además, regresarán atracciones que fueron retiradas del parque, como Ikarus, Evolution, Super Hero y Xtreme Fall.

¿Cuándo abrirá el nuevo Fantasilandia?

El parque de entretenciones tendrá capacidad para recibir aproximadamente a 12 000 visitantes. La inauguración del parque acuático está prevista para diciembre de 2026, mientras que el parque de diversiones comenzaría a operar durante 2027.