Fantasilandia anunció sus "últimas vacaciones de invierno" en el Parque O'Higgins: ¿Cuál será su nueva ubicación?

22 may. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Después de décadas de funcionamiento en el Parque O’Higgins, Fantasilandia ya se prepara para iniciar una nueva etapa fuera de Santiago centro.

Mientras el actual recinto vive sus últimos meses de operación, y se alista para sus últimas vacaciones de inverno en el antiguo parque Cousiño, ya está definida nueva ubicación donde se emplazará en la Región Metropolitana.

¿Dónde estará ubicado el nuevo Fantasilandia?

La nueva casa de Fantasilandia estará ubicada en la comuna de San Bernardo. Específicamente, en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°23.605, en el kilómetro 26,5 de la Autopista Central, sector Lo Infante, según el documento presentado por la empresa ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El proyecto considera un terreno de 27 hectáreas, una superficie superior a la del actual parque emplazado en el Parque O’Higgins. Además, el recinto contará con infraestructura que contempla un paradero de transporte público con refugio peatonal y un andén de parada frente al proyecto, cuyo recorrido corresponderá al servicio G07 del sistema RED.

Qué tendrá el nuevo Fantasilandia en San Bernardo

El proyecto no sólo contempla el desarrollo de un parque de entretenciones, sino que también de uno acuático.

El gerente de desarrollo de Fantasilandia, Andrés Moreno, contó a Meganoticias en febrero del 2025 que ambos están siendo desarrollados "con altos estándares de sustentabilidad, como la reutilización de aguas servidas y grises para riego, paisajismo con bajo consumo de agua, uso de paneles solares y tecnología de ahorro energético para los edificios, entre otras medidas”.

A ello se suman restaurantes, heladerías, locales comerciales, un cine 4D, escenarios para espectáculos, jardines, estacionamientos y otras instalaciones contempladas en el diseño del nuevo complejo.

El cierre de Fantasilandia en el Parque O’Higgins

Mientras avanza el proyecto en San Bernardo, el histórico recinto de Fantasilandia en el Parque O’Higgins ya comenzó su despedida. El gerente comercial del parque, Christian Ivovich, afirmó que “estas serán las últimas vacaciones de invierno que se podrán disfrutar en este lugar”.

En esa línea, agregó que “Fantasilandia en el Parque O'Higgins va a cerrar. Ya estamos viendo nuestros últimos meses aquí, y en ese contexto no es que esto se acaba, pero sí vamos a otro sitio”.

Por ahora, la empresa no ha informado una fecha exacta para el traslado definitivo, pero sería durante el año 2027.

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