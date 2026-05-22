"Una angustia silenciosa": Esposo de Rosario Bravo revela frase de su hijo que lo llevó a hacerse un lifting facial

22 may. 2026 - 08:52 hrs.

El cambio físico de Carlos Caorsi, esposo de la influencer Rosario Bravo, volvió a generar conversación luego de que el médico revelara el motivo que terminó influyendo en su decisión de hacerse un lifting facial. Tras cinco meses de aparecer con un rostro visiblemente distinto en redes sociales, el cardiólogo de 64 años explicó cómo una conversación con su hijo menor marcó el proceso que terminó llevándolo al pabellón.

El impacto de los dichos del pequeño de seis años fue tal que no sólo se sometió al procedimiento, sino que también se tiñó la canas.

“Nunca me han gustado las canas. No es que me molesten en otros, pero no me gustan en mí. Mi papá toda la vida se tiñó el pelo y voy a la peluquería para que lo maticen. Lo hago específicamente para mí. Lo del lifting tampoco lo hice para el resto. No lo hice por la Rosario tampoco”, afirmó en conversación con Las Últimas Noticias.

La frase de su hijo que influyó en la decisión

Caorsi reconoció que había algo de su imagen que ya no le acomodaba. Frente al espejo, aseguró sentir que proyectaba cansancio. “Era alguien que parecía exhausto”, comentó sobre cómo se veía antes de la cirugía.

Entonces asistió junto a Rosario Bravo a una consulta con el cirujano Héctor Valdés, quien les planteó que el cambio no necesariamente tendría un impacto en ellos, sino en cómo lo percibía su hijo menor, Salvatore, de seis años.

La reflexión quedó dando vueltas hasta que decidió conversar directamente con el niño. “Hablé con Salvatore, mi hijo, y le pregunté: ‘¿Te molestan mucho porque soy viejo?’ Y me dijo: ‘No, eso no me importa. Me da miedo que te mueras’”, recordó Caorsi sobre una frase que terminó impactándolo.

Con el paso del tiempo, el médico comenzó a notar otras señales similares. Según contó, el niño solía preguntarle cuánto tiempo le quedaba de vida o si estaría presente cuando él creciera, situación que lo llevó a mirar el envejecimiento desde otra perspectiva. Incluso, afirma que el menor lo miraba con "una angustia silenciosa que un adulto difícilmente registra".

“Me quería ver descansado”

En esa línea, explicó que nunca buscó un cambio drástico, sino verse de una manera más acorde a cómo se sentía físicamente. “Fui donde Héctor y le dije: 'No sé que quiero que me hagas, ve tú'. El me dijo: 'No, tienes que decirme tú'. Entonces le expliqué: ‘Me quiero ver descansado’. Eso fue todo. Nunca le pregunté más, nunca leí nada”, señaló sobre la conversación que sostuvo con el especialista antes de la intervención.

La cirugía se extendió por cerca de nueve horas y, tras semanas de recuperación, aseguró sentirse conforme con el resultado. “Al principio uno no es que no se reconozca, pero dice: ‘Pucha, nunca fui tan así’. Pero desde marzo en adelante, dije: ‘Este soy yo’”, sostuvo.

“Ahora veo las fotos de antes y yo digo: ‘Uy, cómo se ve lo cansado’”, afirmó, agregando que el resultado del lifting terminó acercándolo más a la imagen con la que sentía que se identificaba físicamente.

El cardiólogo contó que "Salvarote ahora cree que su papá tiene 40 años. Ya no pregunta cuánto falta para que me muera. Simplemente lo ve joven, y eso basta para él".

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