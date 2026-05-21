"Un honor estar": Belén Soto se lució en la alfombra roja del Festival de Cannes en Francia

21 may. 2026 - 00:57 hrs.

La actriz y escritora chilena, Belén Soto, participó del Festival de Cannes, evento que se desarrolla en Francia y en el que se presentan películas producidas de manera independiente, además de ser una de las mayores instancias de la industria cinematográfica de Europa.

Este miércoles, Belén compartió fotografías de su participación en la alfombra roja del festival, ya que no logró capturar registros de otros momentos del evento.

"Literal solo logré estas tres fotos, porque estar ahí ocurre todo muy rápido y debes moverte, pero fue bonito", compartió en una historia de Instagram explicando por qué tenía tan pocas imágenes.

¿Por qué Belén Soto fue al Festival de Cannes?

Si bien ella no explicó, todo indica que habría asistido gracias a la distribuidora BF Distribution, a quienes aprovechó de agradecer en la misma publicación que hizo en redes.

Belén Soto / Instagram

En esta alfombra roja, la mujer de 29 años lució un vestido del diseñador Federico Penhas, un reloj de la marca Omega, calzado y cartera de Roger Vivier.

Belén Soto / Instagram

Cabe destacar que Belén no fue la única chilena en tierras francesas, ya que una delegación de cineastas, productores e instituciones también estuvo en el festival, incluida la actriz y directora Manuela Martelli de la película "El deshielo".

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