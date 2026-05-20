"Happy People": El nuevo emprendimiento de Sergio Freire que mezcla comedia y gastronomía

20 may. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Sergio Freire, uno de los comediantes más importantes de nuestro país, anunció la apertura de su nuevo emprendimiento "Happy People", un local que busca ser la mezcla perfecta de comedia con gastronomía.

El espacio es el primer teatro y restaurante temático de comedia en Santiago, se ubica en Rancagua 396, Providencia, y buscará brindar un lugar tanto para comediantes totalmente consolidados como para caras nuevas que puedan ser un aporte en el ámbito de la comedia nacional.

¿Cómo funciona?

Durante el día, funcionará como un restaurante con una carta que tiene como eje principal platos para compartir y tragos "en un ambiente garantizado para el relajo y la buena onda", señala el comediante. Mientras que por la noche, se transformará en un club de comedia en vivo.

El exintegrante de El Club de la Comedia confiesa que tener un local dedicado al humor siempre ha sido un gran anhelo para él: "La idea de tener un local de comedia siempre ha estado en mí (...). Es decir, tener un espacio propio donde poder hacer también un trabajo experimental con nuevos exponentes del Stand Up, trabajos de libretos, clases, investigación en el ámbito de la comedia y el humor".

Además, el humorista confesó que una de sus inspiraciones es lo que hacía Coco Legrand en el ya extinto teatro y centro de eventos "Circus OK", donde el histórico humorista podía sorprender actuando en cualquier momento.

Una programación variada

La cartelera del lugar contempla varios shows durante la semana que son informados en las redes sociales de "Happy People", pero los miércoles serán un día especial, ya que el mismo Sergio Freire se tomará el escenario. Asimismo, existirán fechas especiales en las que el comediante estará acompañado por invitados sorpresa.

La infraestructura de "Happy People" fue diseñada minuciosamente desde la experiencia de Freire en sus más de 15 años de carrera. El recinto cuenta con dos salas de Stand-Up, zonas acondicionadas para fumadores y no fumadores, y una terraza ideal para esperar los espectáculos. Según explica el propio humorista, la gran diferencia con otros bares es que este espacio se pensó también como un semillero para la escena local.

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