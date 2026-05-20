De cantar letras explícitas a predicar sobre Dios: El radical cambio de vida de Sayian Jimmy

20 may. 2026 - 13:45 hrs.

Las letras explícitas, el estilo urbano más duro y canciones como "Bad Boy" marcaron los primeros años de Sayian Jimmy en la música chilena. Sin embargo, el cantante oriundo de Puente Alto hoy atraviesa una transformación que ha sorprendido a sus seguidores: dejó atrás gran parte de la música urbana tradicional para acercarse a la Iglesia y comenzar una nueva etapa artística centrada en Dios.

Jimmy Muñoz, conocido artísticamente como Sayian Jimmy, logró hacerse un espacio dentro de la escena urbana nacional siendo aún adolescente, convirtiéndose en uno de los nombres emergentes del género gracias a canciones que circularon ampliamente en plataformas digitales y colaboraciones con otros exponentes del movimiento.

Pero el artista parece estar viviendo un presente completamente distinto.

El giro de Sayian Jimmy

En el último tiempo, el cantante comenzó a compartir música con un mensaje muy diferente al que lo hizo conocido. Atrás quedaron gran parte de las letras explícitas y hoy predominan composiciones ligadas a la fe cristiana y el agradecimiento a Dios.

“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo senagoso; puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos”, recita el artista en su cuenta de Tiktok.

Luego comienza con todo a cantar: “Dios me levantará si tengo la fe, predicaré su palabra, eso lo puedo hacer; si tengo la fe todo lo puedo ver”.

El cambio no solo ha sido musical, sino también personal. Según ha mostrado en sus plataformas, Sayian Jimmy ha atravesado un proceso de acercamiento a la Iglesia, donde participa activamente.

El 2023, el año que pudo cambiar su destino

El 2023 terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para el cantante de Puente Alto. En medio de cuestionamientos sobre su futuro, incluso evaluó dejar la música y viajar a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades.

Sin embargo, ese mismo año terminó reencontrándose con su carrera artística tras el lanzamiento de Controlando el Ki, su primer LP, trabajo que incluyó "Bad Boy", una de las canciones más reconocidas de su catálogo y que ayudó a ampliar su alcance.

Por ahora, Sayian Jimmy parece decidido a seguir este nuevo camino, donde la música continúa siendo protagonista, pero con un propósito diferente: cantar sobre Dios y compartir el proceso personal que atraviesa.

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