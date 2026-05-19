"Le faltan palos para el puente": Marité Matus explota contra Camilo Huerta tras dichos sobre millonaria pensión de Arturo Vidal

19 may. 2026 - 23:00 hrs.

Un duro descargo realizó Marité Matus contra su expareja Camilo Huerta, luego de que este afirmara públicamente que ella recibe una millonaria pensión de parte de Arturo Vidal para sus hijos.

La polémica comenzó en el reality de Canal 13, donde Huerta aseguró que el futbolista entregaría cerca de 90 millones de pesos mensuales en pensión alimenticia.

“Esa información es completamente falsa”

Tras la viralización de sus dichos, Marité Matus utilizó sus redes sociales para responder directamente a su exesposo y desmentir categóricamente la cifra entregada: “Esa información es completamente falsa. Y él lo sabe perfectamente”, escribió en una historia de Instagram.

La influencer además emplazó a la prensa a revisar los antecedentes oficiales relacionados con la pensión de alimentos: “La verdad está ahí, no en los inventos desesperados de alguien que necesita figurar hablando de otros”, agregó.

Matus también cuestionó la exposición pública de temas relacionados con sus hijos y apuntó contra la intención detrás de las declaraciones de Huerta: “Lo más grave no es solo la mentira, lo más grave es la mala intención detrás de todo esto”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que divulgar cifras sobre dinero y pensiones familiares “no es espectáculo” ni parte de un show televisivo.

“Inventar públicamente cifras de dinero sobre una mujer y sus hijos no es un juego, no es ‘televisión’”, señaló.

“Le faltan palos para el puente”

La influencer además lanzó una dura crítica personal contra Camilo Huerta, asegurando que sus declaraciones tendrían como objetivo perjudicarla.

“Siempre he sabido que a este personaje le faltan palos para el puente”, disparó.

Posteriormente, continuó con un fuerte mensaje: “Pareciera que con tanto exceso ya no le quedan neuronas suficientes para pensar ni medir las graves consecuencias que algo así puede traer para mí y para mis hijos”.

Finalmente, Matus cerró asegurando que no necesita “inventar ni exagerar nada” para defenderse y que “la verdad siempre termina saliendo a la luz”.

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