¿Dónde se podrá canjear el cupón de gas de $27 mil? Empresas anuncian locales y canales habilitados

19 may. 2026 - 22:47 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 2 millones de hogares ya activaron el cupón de gas de $27 mil que entrega el Gobierno para ayudar a aliviar el gasto en gas licuado durante el invierno. Sin embargo, una de las principales dudas de los beneficiarios sigue siendo dónde podrán utilizar el aporte.

El aporte estatal estará disponible para familias que pertenezcan hasta el 80% del Registro Social de Hogares y podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre.

¿Dónde se podrá usar el cupón de gas?

El beneficio solo podrá ser canjeado en locales adheridos y plataformas autorizadas por las empresas distribuidoras de gas licuado.

Desde Lipigas confirmaron que los cupones podrán utilizarse “en todos los canales de venta de Lipigas y en la red de distribuidores oficiales”.

Además, la empresa explicó que el beneficio se incorporará como medio de pago en su aplicación móvil, WhatsApp, call center y en los locales Lipi Vecino.

Por su parte, Abastible informó que durante los próximos días publicará en su sitio web el listado de puntos de venta y distribuidores adheridos al programa.

En tanto, Gasco anunció la habilitación de una plataforma especial para que los beneficiarios puedan consultar información relacionada con la activación del beneficio y los lugares donde estará disponible.

Distribuidores pequeños reconocen incertidumbre

Pese al anuncio oficial, algunos distribuidores minoristas aseguraron que todavía no reciben información detallada sobre cómo funcionará el sistema de canje.

“Hay mucha gente con mucha inquietud y nosotros estamos siendo el jamón del sándwich, porque en el fondo no sabemos nada, no sabemos cómo se va a aplicar esto”, señalaron desde un local distribuidor.

La incertidumbre surge debido a que el beneficio solo podrá utilizarse en comercios adheridos oficialmente al programa.

¿Cómo funcionará el beneficio?

El cupón permitirá comprar cualquier tipo de cilindro. Si el valor supera el monto entregado por el Estado, las personas deberán pagar la diferencia.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán contar con ClaveÚnica y Cuenta RUT al momento de realizar el trámite de activación.