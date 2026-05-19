Cupón de Gas Licuado: ¿Cuándo podré usarlo si ya lo activé?

19 may. 2026 - 07:00 hrs.

Hasta el 30 de junio los hogares tienen oportunidad para activar el Cupón de Gas Licuado, un apoyo extraordinario diseñado para aliviar el presupuesto familiar frente a las bajas temperaturas y el alto costo de la calefacción durante el invierno.

Una vez activado, una de las dudas más frecuentes es cuándo el vale de $27.000 estará disponible para comprar el cilindro. Es importante saber que la entrega de este beneficio dependerá de cuándo el hogar ingresó su solicitud en el sistema.

¿Cuándo podré usar el Cupón de Gas Licuado si ya lo activé?

De acuerdo al portal oficial del beneficio, este se asignará conforme a los siguientes períodos de activación en línea:

Si activaste entre el 18 y el 29 de mayo: estará habilitado desde el 17 de junio.

estará habilitado desde el 17 de junio. Si activas entre el 30 de mayo y el 12 de junio: podrás usarlo desde el 2 de julio.

podrás usarlo desde el 2 de julio. Quienes activen entre el 13 y el 30 de junio: podrán usarlo desde el 21 de julio.

Cabe destacar que los beneficiarios podrán hacer uso de la totalidad del monto o el restante hasta el 30 de septiembre, una vez que sea asignado.

¿Quiénes pueden recibir el Cupón de Gas Licuado?

Se entrega por cada hogar. Para ser beneficiario, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH) y tener información familiar actualizada al 16 de abril de 2026.

Estar dentro del 80% más vulnerable de la población según la Calificación Socioeconómica del RSH.

Ser mayor de 18 años y ser el jefe o jefa de hogar.

Es importante destacar que no es necesario postular, ya que la selección es automática. Cualquier modificación en el RSH posterior al 16 de abril no se considera para este beneficio.

¿Cómo se activa el Cupón de Gas Licuado?

Los interesados deben ingresar al portal de activación (pulsa aquí) e identificarse con su Clave Única, para que el trámite sea cargado al sistema.

Una vez hecho lo anterior, deben realizar uno de los siguientes procedimientos para seleccionar el método de cobro:

Cobro digital (solo al comprar el cilindro): ingresa a la App de BancoEstado o a la App RutPay, busca la sección Aportes del Estado, selecciona Canjear Cupón, introduce el RUT del distribuidor y el valor de la recarga.

ingresa a la App de BancoEstado o a la App RutPay, busca la sección Aportes del Estado, selecciona Canjear Cupón, introduce el RUT del distribuidor y el valor de la recarga. Cobro presencial (en cualquier momento): acude a una sucursal de CajaVecina con la cédula de identidad y solicita el cupón. Este voucher es válido por tres días desde su impresión, con posibilidad de reimprimirse si hay saldo restante.

Si el valor del cilindro es mayor al del cupón, el resto se cancelará automáticamente del saldo personal en la Cuenta RUT. Si es menor, el saldo restante se guardará nuevamente en la aplicación o podrá reimprimirse en un nuevo voucher.

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