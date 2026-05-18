Gobierno anuncia devolución de IVA en remedios y pañales: revisa quiénes recibirán el beneficio

18 may. 2026 - 22:10 hrs.

El Gobierno ingresó este lunes un nuevo proyecto de ley que contempla la devolución del IVA pagado en medicamentos y pañales, iniciativa que forma parte del acuerdo alcanzado con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) para asegurar apoyo a la denominada megarreforma.

La propuesta apunta a generar una compensación económica directa para familias vulnerables, mediante un sistema de reembolso estatal asociado a compras realizadas en el comercio formal.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El proyecto establece que podrán acceder únicamente personas pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, según la clasificación vigente del Registro Social de Hogares.

Dentro de ese grupo, la iniciativa considera tres categorías específicas de beneficiarios:

Madres de niños y niñas de hasta 24 meses para cubrir gastos en pañales .

para cubrir gastos en . Adultos mayores de 65 años con condiciones médicas de incontinencia o dependencia .

de 65 años con condiciones médicas de incontinencia o . Pacientes que necesiten tratamientos médicos permanentes y compren medicamentos incluidos en la cobertura oficial.

En casos de dependencia severa, el beneficio podrá ser recibido por la persona cuidadora responsable.

¿Qué productos incluirá el reembolso?

La devolución no aplicará para cualquier compra realizada en farmacias o supermercados, sino únicamente para productos definidos como esenciales dentro de la ley.

En el caso de los medicamentos, el proyecto contempla remedios destinados al tratamiento de patologías de uso permanentem, la lista específica de fármacos será definida posteriormente mediante un reglamento elaborado por los ministerios del Trabajo, Hacienda, Salud y Desarrollo Social.

Para solicitar el beneficio, las personas deberán contar con receta médica electrónica vigente que justifique el tratamiento.

En tanto, para acceder a la devolución por pañales de adultos mayores, se exigirá un certificado médico que acredite la condición de salud correspondiente. Además, todas las compras deberán realizarse en el comercio formal y contar obligatoriamente con boleta electrónica.

¿Cómo funcionará la devolución del dinero?

El reembolso no será inmediato al momento de la compra. Según el proyecto, el dinero será transferido posteriormente al Bolsillo Familiar Electrónico de cada beneficiario.

La ley establece que el pago se realizará durante el mes subsiguiente a la solicitud y validación del reembolso.

Todo el proceso de verificación de boletas, cruce de información y ejecución de pagos quedará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

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