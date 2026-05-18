Balacera tras partido de fútbol termina con duras condenas en Antofagasta

18 may. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a penas de cárcel efectiva a dos hombres involucrados en una balacera ocurrida luego de un partido de fútbol amateur disputado en agosto de 2024.

Se trata de un ciudadano chileno identificado con las iniciales M.B.J.V. y un venezolano de iniciales N.J.V.L., quienes fueron declarados culpables por el ataque armado que dejó gravemente herida a una víctima adulta en el sector norte de la ciudad.

Según los antecedentes expuestos durante el juicio, todo comenzó tras una discusión y posterior riña entre jugadores en un complejo deportivo.

Las condenas dictadas por el tribunal

El tribunal condenó al ciudadano venezolano a cuatro años de presidio efectivo por el delito de disparos injustificados.

En tanto, el acusado chileno recibió una pena total de 15 años de cárcel: 10 años por homicidio frustrado y otros cinco años por porte ilegal de arma de fuego.

La sentencia establece que ambas condenas deberán cumplirse de manera efectiva, aunque se descontará el tiempo que los imputados ya permanecieron privados de libertad durante la investigación, por su parte, las defensas aún pueden presentar recursos para intentar revertir la resolución judicial.

Disparos desde un vehículo y persecución en motocicleta

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía de Antofagasta, el acusado venezolano efectuó disparos desde el interior de un vehículo, aunque no logró impactar a la víctima, quien escapó del lugar en su automóvil.

Sin embargo, minutos después, cuando el afectado se encontraba detenido en un semáforo de Avenida Edmundo Pérez Zujovic con Nicolás Tirado, fue alcanzado por el acusado chileno a bordo de una motocicleta, en ese momento, el sujeto disparó a corta distancia contra la víctima, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Pese a la gravedad de las lesiones, el conductor logró continuar avanzando algunos metros antes de perder la conciencia y chocar contra un poste del alumbrado público, donde posteriormente fue auxiliado por terceros y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Antofagasta.