Tienda The Line busca trabajadores: Revisa las vacantes part time y full time disponibles

05 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tienda del rubro de la moda The Line continúa abriendo oportunidades laborales para quienes buscan empleo en el área del retail, especialmente en locales enfocados en vestuario urbano y deportivo.

La cadena mantiene abiertas ofertas de trabajo en distintas sucursales, con vacantes disponibles en modalidades part-time y también a tiempo completo, enfocadas en áreas como ventas, reposición y control interno.

Vacantes disponibles y cómo postular

La marca que se especializa en zapatillas y streetwear ofrece oportunidades que abarcan distintas jornadas laborales, permitiendo postular según disponibilidad horaria.

Entre los cargos publicados, hay vacantes en las tiendas de The Line, principalmente de Antofagasta, además de en Santiago.

Ofertas publicadas

Vendedores Peak Time 20 horas - The Line Matta Antofagasta (Part-time)

Vendedores Part Time 30 horas - The Line Matta Antofagasta (Part-time)

Reponedor Peak Time - The Line Mall Plaza Antofagasta (Part-time)

Reponedor Full Time - The Line Mall Plaza Antofagasta

Controles Internos Full Time - The Line Parque Arauco

¿Cómo postular?

Las postulaciones a estas ofertas laborales deben realizarse a través del perfil de The Line en la plataforma de empleo Talana, donde se encuentran disponibles los detalles de cada cargo y los requisitos para completar el proceso.