Fundación Integra tiene cerca de 100 ofertas laborales: Revisa cómo acceder a las vacantes

04 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fundación Integra, institución con más de tres décadas de experiencia en educación parvularia, mantiene activa una convocatoria laboral a nivel nacional. La organización cuenta con una amplia red de salas cuna y jardines infantiles, donde miles de niños y niñas acceden a educación pública gratuita.

La fundación cuenta con disponibilidad de cerca de 100 ofertas de trabajo en distintas regiones del país, orientadas principalmente a educadoras y asistentes de párvulos, junto con reemplazos y prácticas profesionales en estas categorías, además de trabajadores administrativos y de apoyo.

Algunas ofertas superan los $700.000 de sueldo.

Vacantes disponibles y distribución a nivel nacional

Las vacantes laborales tienen distintas modalidades de jornada, y se distribuyen desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén, con una mayor presencia en la Región Metropolitana.

Algunas de las remuneraciones ofrecidas bordean los $700.000, variando de acuerdo con el tipo de función, la experiencia requerida y la jornada laboral.

Las posiciones contemplan distintas modalidades, lo que permite acceder tanto a trabajos de tiempo completo, part-time, como a reemplazos o prácticas.

Más sobre el empleador

Fundación Integra es una institución privada sin fines de lucro que forma parte de los principales prestadores de educación parvularia en Chile.

Actualmente, cuenta con más de 1.200 establecimientos a lo largo del país y un equipo compuesto por más de 25 mil trabajadores, en su mayoría mujeres técnicas y profesionales.

Desde la organización señalan que su misión es "trabajar para lograr el desarrollo integral, bienestar y aprendizajes significativos de niños y niñas, a partir de su participación activa en espacios educativos diversos, estimulantes y de calidad".



Respecto al entorno de trabajo, desde el portal de Fundación Integra indican que otorgan "especial relevancia a las relaciones colaborativas entre trabajadores, trabajadoras, las familias y la comunidad".

Revisa la cantidad de vacantes disponibles por región

Región Metropolitana de Santiago: 49

Región de Valparaíso: 9

Región del Biobío: 8

Región de Los Ríos: 7

Región del Maule: 5

Región de La Araucanía: 4

Región de Tarapacá: 4

Región de Atacama: 4

Región de Coquimbo:4

Región de Aysén: 2

Región de Antofagasta: 2

Región de Arica y Parinacota: 1

Región de O ' higgins: 1

Puedes revisar todas las ofertas disponibles haciendo click en este enlace, correpondiente al perfil de Fundación Integra en el portal de empleo Trabajando.com.

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