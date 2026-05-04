Pase Cultural: Estos son los requisitos para recibirlo en 2026

04 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Pase Cultural se entregará por segunda vez este año y, para recibir el beneficio social, que otorga 50 mil pesos, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Según su sitio oficial, este aporte único se entrega a personas que cumplan 18 y 19 años y se deposita de forma directa en la Cuenta Rut de BancoEstado del beneficiario.

Esta bonificación gubernamental, derivada del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está diseñada para la adquisición de productos como entradas al cine, teatro, danza, circo, conciertos y exposiciones. También sirve para la compra de libros, revistas, cómics, discos, artesanías y otras expresiones artísticas.

Estos son los requisitos para recibir el Pase Cultural en 2026

Los requisitos de ley para recibir el Pase Cultural en 2026 son los siguientes:

Ser una persona chilena o extranjera con residencia definitiva en Chile.

Cumplir 18 o 19 años en 2026.

Estar dentro del 60% de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH), al 1 de diciembre de 2025.

No haber recibido el beneficio durante 2025.

Tras la verificación del cumplimiento de los requisitos, se puede hacer la activación del Pase Cultural, ingresando al sitio web de la Ventanilla Única Social o a ChileCultura. Es posible solicitar una videoatención en ChileAtiende o también se puede acudir a una sucursal física.

Uso del Pase Cultural

Al ser una iniciativa de índole cultural, su uso estaría destinado a promover el ejercicio de los derechos culturales, a través del acceso y la participación en actividades artísticas y patrimoniales.

Desde el momento del abono de los recursos al Bolsillo Electrónico Pase Cultural de la cuenta Rut, el dinero estará disponible durante 12 meses. En el caso de que, tras este plazo, exista un saldo remanente sin utilizar, el monto será reintegrado al fisco, ingresando en las Rentas Generales de la Nación.

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