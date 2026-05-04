Director Anticorrupción de la Fiscalía: "No hay obstáculo" para investigar a Lavín padre y ve "probable" arista de financiamiento

04 may. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la primera jornada de la audiencia de formalización de Joaquín Lavín León, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, entregó declaraciones que abren la puerta a una eventual ampliación de la investigación, apuntando incluso a Joaquín Lavín padre y a una posible arista de financiamiento irregular de campañas.

¿Qué dijo la autoridad de la Fiscalía?

Respecto a si se podría investigar o imputar algún delito eventual a Joaquín Lavín, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía dijo en el programa "Lo Importante en Infinita", de Radio Infinita, que no existe ningún obstáculo para ello.

"Nada obsta que el día de mañana, a través del desarrollo de investigaciones, poder pulir aquella idea respecto de diligencias que me permitan eventualmente y con objetividad, alguna imputación de otro delito. No hay duda alguna de que el Ministerio Público tendría que hacer lo que corresponda", recalcó Eugenio Campos.

"Si hay que apuntar a determinadas personas más allá de las que ya se han señalado el día de hoy, no hay obstáculo y es nuestra obligación hacerlo", agregó el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

Sobre si los antecedentes podrían eventualmente llevar a imputar a Joaquín Lavín padre, Campos añadió que "si el mérito de los antecedentes así lo aconsejan y lo determinan, no hay duda alguna de que tenemos que cumplir con esa obligación", para luego precisar que es "probable" que se aborde un financiamiento irregular de campañas tras la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León.

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