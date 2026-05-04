¿Cuál es el número de cuenta de la Cuenta Rut?

04 may. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT es el producto estrella de BancoEstado, el cual se utiliza para la gestión de fondos y la recepción de dinero del Estado relacionado con las pensiones, subsidios y bonos.

Tal como su nombre lo expresa, esta cuenta (que es de tipo vista) se encuentra relacionada al número de RUT de cada ciudadano o residente.

Por tanto, al momento de hacer una transferencia desde otros bancos o desde la misma entidad financiera, es importante considerar que el número de cuenta es el RUT sin el dígito verificador.

BancoEstado otorgó este ejemplo en su página web: si la identificación es 12.345.678-9, el número de cuenta será N°12345678. Por su parte, en caso de hacer una transferencia desde otra cuenta del mismo banco, debe elegirse la opción “CuentaRUT” en el tipo de cuenta destino.

¿Cómo saber si mi Cuenta Rut está habilitada?

Para poder hacer uso del dinero recibido desde una transferencia, es necesario que la Cuenta RUT se encuentre habilitada para su uso.

Con el fin de conocer el estado de la cuenta, BancoEstado ofrece varios medios:

Desde la aplicación de BancoEstado o Banca en Línea : Ingresar con el RUT y clave. Si se puede ver el saldo y realizar operaciones como transferencias o pagos, la Cuenta RUT se encuentra habilitada

: Ingresar con el RUT y clave. Si se puede ver el saldo y realizar operaciones como transferencias o pagos, la Cuenta RUT se encuentra habilitada Llamando a BancoEstado Personas (600 200 7000) : Un ejecutivo puede confirmar el estado de la cuenta e indicar si existe algún bloqueo y cómo solucionarlo.

: Un ejecutivo puede confirmar el estado de la cuenta e indicar si existe algún bloqueo y cómo solucionarlo. Intentar una operación : Al realizar un pago con tarjeta de débito, una transferencia o un giro en cajero. Si la operación es rechazada por bloqueo o estado de cuenta, la CuentaRUT no se encuentra habilitada.

: Al realizar un pago con tarjeta de débito, una transferencia o un giro en cajero. Si la operación es rechazada por bloqueo o estado de cuenta, la CuentaRUT no se encuentra habilitada. En una sucursal BancoEstado: Al acudir con la cédula de identidad vigente, un ejecutivo puede informar de inmediato si tu CuentaRUT está activa, bloqueada o cerrada, y orientar sobre los pasos a seguir.

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