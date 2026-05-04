¿Quieres trabajar para el Estado? Así puedes postular

04 may. 2026 - 21:00 hrs.

Trabajar para el Estado es posible si se cumple con los requisitos del cargo y si se postula de la forma indicada.

A través de Empleos Públicos, que es una iniciativa del Servicio Civil, se puede difundir la oferta de convocatorias de servicios públicos a los que se pueden postular los interesados.

Según información oficial, las vacantes suelen ser aptas para cualquier persona que tenga ciudadanía chilena o extranjera poseedora de un permiso de residencia y que cumpla con los requisitos establecidos en cada proceso de captación.

¿Cómo se puede postular para trabajar para el Estado?

Para postularse a trabajos estatales es necesario ingresar al siguiente enlace. Allí se pueden visualizar las convocatorias por tipo de cargo, área profesional, institución y región.

En la parte inferior también se pueden aplicar filtros que ayuden a los interesados a dar con su empleo ideal. Entre los filtros se encuentran ministerios, instituciones, regiones, rangos de renta y calidad jurídica. También permite distinguir entre trabajos que requieren experiencia y empleos que no la requieren.

Asimismo, se segmentan las convocatorias abiertas, separadas de las que están en evaluación y las que ya han sido finalizadas.

Al hacer click sobre cualquiera de estas ofertas, se despliegan las bases o detalles que el aspirante debe conocer y el botón para hacer la postulación en línea.

Proceso de postulación

Tras seleccionar una alternativa, hay que hacer la postulación, ingresando con la clave única o iniciando sesión en la cuenta de Empleos Públicos, con el RUN y la clave.

El Servicio Civil actúa como administrador de la plataforma, para facilitar y dar mayor transparencia a la difusión de empleos, pero cada institución que publica en el portal es responsable de la ejecución de sus procesos y de las consultas técnicas alusivas a los postulantes de cada convocatoria.

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