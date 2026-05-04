Subsidio de Arriendo: Este es el monto que debes tener ahorrado para postular

04 may. 2026 - 15:00 hrs.

Entre mayo y junio se realizará la convocatoria al Subsidio de Arriendo, un aporte que entrega el Estado a las familias para ayudarles a cubrir una parte del pago mensual del alquiler de una vivienda, el cual puede ser utilizado por hasta ocho años.

Para acceder a este importante beneficio entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos socioeconómicos, entre los que destaca contar con un ahorro mínimo.

¿Cuánto debo ahorrar para optar al Subsidio de Arriendo?

Para acceder a este beneficio habitacional, la normativa exige a las familias acreditar un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF).

Este dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, de su cónyuge o conviviente civil; y pertenecer a una entidad financiera en convenio con el Minvu (BancoEstado, Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch o Caja Los Andes).

¿Qué necesito para postular al Subsidio de Arriendo?

Además de cumplir con el ahorro, las personas que deseen recibir esta ayuda estatal deben reunir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con el cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. No aplica para mayores de 60 años, quienes pueden postular sin núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF mensuales. Si el núcleo es mayor a tres personas, el ingreso máximo permitido aumentará en 8 UF por cada miembro adicional.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Arriendo?

Este programa estatal entrega un subsidio total de 170 UF, el cual se va entregando mes a mes con un tope de 4,2 UF, siempre que la vivienda elegida no tenga un costo de arriendo mayor a 11 UF.

Sin embargo, para las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, existen montos diferenciados: el tope de pago mensual sube a 4,9 UF y el valor máximo de arriendo permitido de la vivienda se amplía a 13 UF.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Al iniciar la convocatoria, los interesados deben enviar solicitud a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí). Se debe contar con la Clave Única para completar el formulario de postulación y adjuntar los documentos requeridos.

Aquellas personas que no puedan realizar el proceso en línea, pueden acudir a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización en su región, donde recibirán asistencia para ingresar su solicitud.

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