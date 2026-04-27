Arriendo a Precio Justo: Este es el mes en que se abrirán postulaciones

27 abr. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda (Minvu) presentó su calendario anual de beneficios habitacionales. Entre las novedades destaca el programa Arriendo a Precio Justo, una iniciativa clave diseñada para proteger a las familias frente al alto costo inmobiliario.

Esta convocatoria entrega departamentos estatales con una renta mensual que no supera el 25% de los ingresos del arrendatario. El proceso será exclusivo para quienes ya cuenten con el Subsidio de Arriendo asignado.

¿Cuándo inician las postulaciones del Arriendo a Precio Justo?

De acuerdo con el calendario oficial, la convocatoria para postular al programa de Arriendo a Precio Justo abrirá sus puertas durante el mes de septiembre.

Es vital que los interesados mantengan vigente su respectivo aporte estatal durante estos meses, ya que ese factor es la llave de entrada para poder ingresar al proceso de selección de este año.

¿Para quién es el Arriendo a Precio Justo?

Este programa no tiene una convocatoria abierta al público general, sino que funciona como un beneficio para un grupo específico. Está dirigido únicamente a las personas que cumplan con estas condiciones:

Ser beneficiario vigente del Subsidio de Arriendo tradicional.

No haber activado aún su primer contrato de arrendamiento utilizando dicho subsidio en el mercado privado.

Integrar un grupo familiar de dos a cuatro miembros, debido a que los departamentos disponibles en este programa están diseñados con una capacidad estándar de dos dormitorios.

¿Cómo se postula al Arriendo a Precio Justo?

Llegado el mes de septiembre, el proceso de postulación será en línea. Los interesados deberán ingresar al sitio web de su Serviu regional, utilizando su Clave Única.

En dicha plataforma, estará el catálogo de proyectos disponibles con su ubicación. Tras revisar la oferta, el sistema guiará a la persona hasta completar la inscripción y postular a la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades.

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