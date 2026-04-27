Linea 8 del Metro da un nuevo paso clave: ¿Cuándo estará lista y qué comunas cruzará?

27 abr. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos megaproyectos de alto impacto para Chile dieron un importante avance en su tramitación ambiental. Se trata de la futura Línea 8 del Metro de Santiago y el proyecto Aguas Marítimas, una planta procesadora de agua de mar en la región de Antofagasta.

Según informó Diario Financiero, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió Informes Consolidados de Evaluación (ICE) con recomendación favorable para ambas iniciativas, lo que las deja mejor posicionadas de cara a la votación de las respectivas comisiones ambientales regionales.

Línea 8 del Metro avanza en Santiago

La nueva Línea 8 del Metro contempla una inversión estimada de US$ 1.900 millones y beneficiaría a cerca de 1,9 millones de personas.

El trazado considera 18,5 kilómetros completamente subterráneos y 14 estaciones, conectando las comunas de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Macul, Ñuñoa, Providencia y Las Condes. Además, se estima que podría reducir en unos 23 minutos los tiempos de viaje actuales, equivalente a una baja cercana al 41%.

La Línea 8 está programada para inaugurarse en dos etapas: la primera en 2032 y la finalización total del proyecto en 2033.

Planta desaladora en Antofagasta

El segundo proyecto corresponde a Aguas Marítimas, impulsado por Cramsa Infraestructura SPA, con una inversión cercana a US$ 5.000 millones.

La iniciativa busca producir y distribuir agua desalinizada para zonas como La Negra, Antofagasta Norte y Calama, tanto para consumo humano como para uso industrial. Para ello contempla una planta desaladora mediante ósmosis inversa y una extensa red de tuberías de 472 kilómetros, además de estaciones de bombeo e infraestructura eléctrica.

¿Qué viene ahora?

De acuerdo al citado medio, ambas iniciativas deberán ser revisadas próximamente por las Comisiones de Evaluación Ambiental correspondientes, cuyas sesiones estarían programadas para los primeros días de mayo.

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