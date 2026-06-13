Bono de 30 mil por hijo: ¿Habrá que postular?

13 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Durante la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, se anunció la entrega de un nuevo beneficio social, que consiste en un bono destinado a familias con hijos de entre 0 y 13 años y que sean causantes acreditados en el Registro Social de Hogares (RSH).

Esta ayuda económica entrega un monto de $30.000 por cada hijo y se encuentra a la espera de que el proyecto de ley sea aprobado una vez que ingrese al Congreso.

¿Hay que postular para recibir el bono de $30.000 por hijo?

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que es un beneficio automático, es decir, que no hay que postular para recibirlo.

Las personas que cuenten con los requisitos establecidos comenzarán a recibir los 30.000 pesos sin necesidad de postular. Todo esto, una vez que se apruebe en el Congreso.

"Sabemos que el costo de vida para las familias es una preocupación permanente, y queremos que esta ayuda llegue a tiempo", sostuvo la ministra Wulf.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de $30.000 por hijo?

Si bien los requisitos deben establecerse una vez que el proyecto se apruebe en el Parlamento, el Gobierno ya anunció algunos requerimientos para recibir el bono, los cuales son:

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

Tener hijos de entre 0 y 13 años inscritos en el RSH.

Este beneficio está pensado para entregarse una sola vez, aunque los detalles definitivos deberán establecerse en el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional.

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