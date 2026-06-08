Bono de $30 mil por hijo: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar para recibirlo?

08 jun. 2026 - 07:00 hrs.

El pasado lunes, el Presidente José Antonio Kast anunció durante la Cuenta Pública la entrega de un nuevo beneficio. Se trata de un bono de $30.000 por hijo que el Gobierno enviará al Congreso mediante un proyecto de ley con suma urgencia para acelerar su tramitación.

Aunque el beneficio aún debe ser aprobado por los parlamentarios antes de entrar en vigencia, ya se conocieron algunos de los principales requisitos que tendrían que cumplir los potenciales beneficiarios.

¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar?

Según informó el Gobierno, el bono estaría dirigido a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Además, el bono se entregaría por cada hijo o causante acreditado de entre 0 y 13 años.

De esta manera, una familia que cumpla con el requisito del Registro Social de Hogares y tenga:

Un hijo entre 0 y 13 años recibiría $30.000 .

entre 0 y 13 años recibiría . Dos hijos , recibiría $60.000 .

, recibiría . Tres hijos, recibiría $90.000.

El monto sería acumulativo según la cantidad de niños que formen parte del grupo familiar.

¿Cuántas veces se pagaría el bono?

El aporte está pensado como un pago único, aunque los detalles definitivos deberán quedar establecidos en el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional.

¿Ya se puede postular?

No. Por ahora el bono solo fue anunciado por el Gobierno y todavía debe iniciar su tramitación legislativa.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que la iniciativa será presentada durante las próximas semanas y que contará con suma urgencia para acelerar su discusión.

Por lo mismo, aún no existen fechas de pago, mecanismos de postulación ni procedimientos para solicitarlo. Esos detalles se conocerán una vez que el proyecto avance en el Congreso y, eventualmente, sea aprobado.

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