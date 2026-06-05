Último día para postular al Subsidio Eléctrico: Así puedes acceder al beneficio

05 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Quedan pocas horas para postular al Subsidio Eléctrico. Este viernes 5 de junio, a las 18:00 horas, termina el proceso para acceder al beneficio que entregará descuentos en las cuentas de la luz durante el segundo semestre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Podrán solicitar el Subsidio Eléctrico las personas mayores de 18 años que formen parte del Registro Social de Hogares y cumplan al menos una de estas condiciones:

Pertenecer a un hogar ubicado dentro del tramo entre el 0% y el 40% de la Calificación Socioeconómica vigente durante la segunda quincena de mayo de 2026.

de la Calificación Socioeconómica vigente durante la segunda quincena de mayo de 2026. Integrar un hogar con al menos una persona electrodependiente inscrita en el registro correspondiente, sin importar su tramo socioeconómico.

Además, quienes postulen deben ser clientes residenciales —ya sea propietarios o arrendatarios— y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad antes del 22 de junio. Cabe recordar que solo puede postular una persona por hogar.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

Las personas que cumplan con los requisitos pueden postular al Subsidio Eléctrico a través del sitio web oficial del beneficio (ingresa aquí).

También pueden hacerlo a través de los canales presenciales y telefónicos de Chile Atiende o por medio de la Ventanilla Única Social.

Para completar la solicitud es necesario ingresar con ClaveÚnica e incluir la región y comuna de residencia; empresa o cooperativa que suministra la electricidad; número de cliente; correo electrónico de contacto; y número de teléfono. Una vez enviada la solicitud, el sistema enviará un correo electrónico con el resumen de los datos ingresados.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados de esta convocatoria estarán disponibles el próximo 12 de agosto de 2026. Quienes resulten beneficiados comenzarán a recibir el descuento desde septiembre de 2026, dependiendo de la fecha de facturación de cada empresa eléctrica.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

Los montos de esta quinta convocatoria dependen de la cantidad de integrantes del hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346.

$17.346. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

$22.548. Hogares de 4 o más integrantes: $32.224.

En esta oportunidad, el monto total del subsidio será distribuido en seis cuotas mensuales, las que cubrirán el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

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