A estos dos beneficios ya no se puede postular: Entregaban pagos a jóvenes y mujeres trabajadoras

04 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Para muchas personas, eran un apoyo que ayudaba a complementar ingresos mes a mes o una vez al año. Jóvenes que daban sus primeros pasos en el trabajo y mujeres trabajadoras que buscaban un alivio económico podían acceder a estos beneficios administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Sin embargo, ambos dejaron de aceptar nuevas postulaciones.

Se trata del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), dos aportes estatales que ya no están disponibles para nuevos postulantes porque entró en vigencia la nueva Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE).

Desde el Sence explicaron que, a raíz de este cambio, “ya no se reciben nuevas postulaciones” a ambos beneficios y señalaron que próximamente se entregarán más detalles sobre el nuevo mecanismo de apoyo.

El beneficio para jóvenes que dejó de recibir postulaciones

El Subsidio al Empleo Joven estaba dirigido a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes entre 18 y menos de 25 años, pertenecientes al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

Para acceder, además, debían mantener sus cotizaciones previsionales y de salud al día. En el caso de quienes tenían 21 años o más, también se exigía contar con licencia de enseñanza media.

El aporte permitía optar a pagos mensuales o anuales, dependiendo de la modalidad elegida y de la situación laboral de cada beneficiario, convirtiéndose en una ayuda para complementar ingresos durante los primeros años de trabajo.

El bono para mujeres que también cerró sus postulaciones

La misma situación afecta al Bono al Trabajo de la Mujer, beneficio destinado a trabajadoras dependientes e independientes entre 25 y 59 años y 11 meses, que pertenecieran al 40% más vulnerable de la población.

Al igual que el subsidio para jóvenes, este aporte económico permitía recibir pagos mensuales, como adelantos del beneficio anual, o un pago anual calculado según las rentas obtenidas el año anterior.

El Sence informó que el Bono al Trabajo de la Mujer también dejó de recibir nuevas postulaciones por la entrada en vigencia del Subsidio Unificado de Empleo, mecanismo sobre el cual se entregarán más antecedentes próximamente.

¿Qué pasará con estos beneficios?

Aunque ambos aportes ya no aceptan nuevas solicitudes, el organismo indicó que el Subsidio Unificado de Empleo reemplazará estos beneficios, cuyos detalles serán informados más adelante.

¿Qué es y cómo funcionará el Subsidio Unificado de Empleo?

El cierre de las postulaciones al Subsidio al Empleo Joven y al Bono al Trabajo de la Mujer está relacionado con la llegada del nuevo Subsidio Unificado de Empleo (SUE), mecanismo que reemplazará ambos beneficios, además del Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Este nuevo apoyo estará enfocado en incentivar el empleo formal y podrá beneficiar tanto a trabajadores como a empleadores del sector privado. El objetivo estará puesto en grupos con mayores dificultades de inserción laboral, entre ellos jóvenes entre 18 y 25 años, mujeres entre 25 y 55 años, personas entre 55 y 65 años en transición a la vejez y personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

En el caso de trabajadores dependientes, el subsidio podría alcanzar hasta un 20% de la remuneración bruta, dependiendo del tramo de ingresos. Para los independientes, se exigirá acreditar una renta no superior a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM).

Entre los requisitos informados hasta ahora, se considera mantener las cotizaciones previsionales al día, acreditar una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 IMM y cumplir condiciones asociadas al Registro Social de Hogares, además de periodos de desempleo previos en algunos casos.

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