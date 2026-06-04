Bicicletas gratis durante un mes en Santiago: ¿Cómo usar el beneficio?

04 jun. 2026 - 11:45 hrs.

Si usas la bicicleta para moverte por Santiago o quieres probar una alternativa diferente al transporte público o al auto, durante junio podrás acceder a un beneficio que te permitirá usar bicicletas sin costo durante un mes.

La iniciativa fue lanzada en el marco del Día Mundial de la Bicicleta y permitirá a cualquier persona acceder gratuitamente a la red Bike Itaú, que cuenta con más de 2.400 bicicletas distribuidas en distintas comunas de la capital.

¿Cómo funciona el beneficio?

Las personas que quieran acceder deberán descargar la aplicación Bike Itaú, registrarse y activar el cupón BIKEITAUGRATIS.

Al completar el proceso, se habilitarán 30 días consecutivos de uso gratuito del sistema, contados desde la fecha de activación.

Durante ese período podrás realizar hasta cuatro viajes diarios, cada uno con una duración máxima de dos horas.

¿Hasta cuándo se accede al beneficio?

El beneficio se podrá activar entre el 3 y el 30 de junio de 2026, aunque podrás seguir usándolo durante un mes completo.

Por ejemplo, si activas el cupón el 23 de junio, podrás utilizar las bicicletas gratuitamente hasta el 23 de julio.

¿Dónde están las bicicletas de Itaú?

Actualmente, la red Bike Itaú cuenta con 2.628 bicicletas operativas y 199 estaciones distribuidas en cinco comunas del Gran Santiago:

Las Condes

Vitacura

Providencia

Independencia

Ñuñoa

Según cifras entregadas por la empresa, Bike Itaú suma más de 175 mil usuarios registrados y el 92% de sus viajes se realiza en días y horarios hábiles.

"Este año queremos celebrar una decisión que tomamos hace más de una década y que plasma nuestra visión de sostenibilidad: la de mover una ciudad de otra manera. Itaú decidió acompañar esa decisión hace 13 años. Hoy abrimos las puertas para que cualquier persona, sea o no cliente del banco, viva esa experiencia durante un mes", comentó Marcela Jiménez, gerenta corporativa de Personas, Sostenibilidad y Marketing de Itaú.