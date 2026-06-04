Bono Mujer Trabajadora: ¿Cuándo se realizará el pago anual este 2026?

04 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Si eres beneficiaria del Bono Mujer Trabajadora y optaste por recibir el dinero mediante la modalidad anual, probablemente te preguntes cuándo se realizará el pago de este año 2026.

El beneficio, oficialmente llamado Bono al Trabajo de la Mujer, entrega un apoyo económico a trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable de la población y puede recibirse en pagos mensuales o en un pago anual, modalidad recomendada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

¿Cuándo se realizará el pago anual en 2026?

El pago anual del Bono Mujer Trabajadora se realizará durante agosto de 2026, según informó el Sence, aunque aún no se ha definido la fecha exacta.

El pago corresponde a las rentas brutas recibidas entre enero y diciembre del año 2025 y puede alcanzar hasta $678.028, aunque la cifra exacta dependerá de las rentas registradas durante el período.

¿Quiénes pueden recibir el pago anual del Bono Mujer Trabajadora?

El Bono Mujer Trabajadora se puede recibir por hasta cuatro años consecutivos siempre que cumplas los siguientes requisitos:

Tener entre 25 años y 59 años con 11 meses de edad.

con 11 meses de edad. Trabajar de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

de la población según el Registro Social de Hogares. Haber registrado un ingreso bruto anual en 2025 inferior a $7.948.180.

Por lo tanto, si cumples con estos requisitos, recibirás el dinero en agosto si postulaste al beneficio en 2025, 2024, 2023 y 2022.

Adicionalmente, quienes reciben los pagos mensuales igualmente obtendrán dinero en el pago anual a través del proceso de reliquidación.

¿Cómo se recibe el dinero?

Las beneficiarias pueden recibir el pago mediante:

Depósito en Cuenta RUT o cuenta bancaria registrada.

Retiro presencial en sucursales de BancoEstado o ServiEstado presentando la cédula de identidad.

Para consultar en tu cuenta del Sence las fechas de pago, los montos y las formas de retiro del BTM, ingresa aquí.

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