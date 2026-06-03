¿Olvidaste tu Clave Única? Esto necesitas para recuperarla

03 jun. 2026 - 16:00 hrs.

La Clave Única se ha transformado en una herramienta fundamental para todas las personas que viven en Chile. Funciona como una verdadera cédula de identidad digital, permitiendo acceder de forma rápida, confidencial y segura a cientos de trámites, subsidios y servicios que ofrece el Estado de manera virtual.

Sin embargo, debido a que no la utilizamos todos los días, es sumamente común que en algún momento la olvidemos o la extraviemos. Si te encuentras en esta situación y necesitas realizar un trámite urgente, no te preocupes: el proceso para restablecerla es rápido y no requiere que salgas de tu hogar.

A continuación, te presentamos una guía completa y detallada para recuperar tu acceso directamente a través de la plataforma oficial.

Requisitos previos para la recuperación en línea

Para hacer el trámite con éxito por internet, solo necesitas cumplir con dos condiciones básicas:

Tener a mano tu cédula de identidad vigente.

Contar con acceso al correo electrónico o teléfono móvil que registraste la primera vez que solicitaste tu Clave Única o cuando renovaste tu carnet de identidad.

Paso a paso para restablecer tu contraseña

Para iniciar la gestión, debes seguir las siguientes instrucciones:

Ingresa al portal oficial

Abre tu navegador web e ingresa directamente al enlace oficial de recuperación provisto por el Estado: https://claveunica.gob.cl/recuperar.

Introduce tus datos de identificación

Una vez dentro del sitio de recuperación, el sistema te solicitará tu RUN. Digítalo con cuidado, sin utilizar puntos pero incluyendo obligatoriamente el guion y tu dígito verificador (por ejemplo: 12345678-K). Haz clic en el botón de verificación de seguridad ("No soy un robot") y presiona "Continuar".

Elige el método de envío y recibe tu código

El sistema te mostrará los canales disponibles para enviarte las instrucciones. Selecciona la opción que te acomode más (generalmente tu correo electrónico registrado). Tras aceptar, el portal generará un mensaje automático. Revisa la bandeja de entrada de tu correo (o los SMS en tu teléfono). Recibirás un mensaje que contiene un Código de Recuperación temporal, el cual está compuesto por letras en mayúscula.

Ingresa el código en el sistema

Con tu código en mano, regresa a la ventana del navegador. El portal te redirigirá a la pantalla de restauración. Allí tendrás que ingresar nuevamente tu RUN y reescribir con exactitud el Código de Recuperación recibido. Acepta los términos y condiciones de uso del servicio y haz clic en "Continuar".

Crea tu nueva Clave Única

Finalmente, el sistema te pedirá definir una nueva contraseña. Por motivos de seguridad, crea una clave fuerte que combine letras y números, y asegúrate de que sea algo que puedas recordar fácilmente. Confirma la contraseña digitándola una segunda vez y presiona "Guardar". ¡Listo! Tu Clave Única habrá quedado actualizada de inmediato y ya podrás utilizarla para tus trámites.

¿Qué pasa si perdí acceso a mi correo electrónico registrado?

Si ya no utilizas el correo o el número telefónico que tenías vinculado, el sistema en línea no podrá hacerte llegar el código de seguridad. En este escenario específico, por normativas de protección de identidad, es obligatorio reactivar la Clave Única solicitando un nuevo código de activación mediante los canales de atención oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación:

Por videollamada (remoto): Puedes ingresar al sitio web del Registro Civil y agendar una cita virtual. El día fijado, un funcionario se conectará contigo mediante videoconferencia, validará tu identidad mostrando tu carnet a la cámara y te enviará un nuevo código de activación a un correo nuevo.

De forma presencial: Puedes acudir presencialmente a cualquiera de las oficinas del Registro Civil a lo largo del país, o dirigirte a las sucursales y módulos de autoatención de la red ChileAtiende. Solo debes presentar tu cédula vigente para que te entreguen el documento impreso con tu código.

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