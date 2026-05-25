Reportan caída de Clave Única: Usuarios presentan problemas para hacer trámites online

25 may. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar que estaban teniendo dificultades para realizar trámites de manera online en diferentes organismos de Estado, debido a que no podían acceder a su Clave Única.

El sistema de verificación de identidad digital no sólo está fallando al momento de ingresar desde el Registro Civil, Mercado Público, Fonasa, entre otros, sino que tampoco se puede acceder directamente desde la página de Clave Única.

¿Qué se ha dicho sobre la caída de la Clave Única?

Por ahora, desde Gobierno Digital no se han referido a los problemas que está presentando el sistema. Sin embargo, otros organismos de Estado han abordado las inquietudes de sus usuarios.

"Efectivamente la Clave Única presenta dificultades en estos momentos", señalaron desde la Dirección de Compras y Contratación Pública. "Puedes acceder a Mercado Público con su Rut y clave. Si no recuerda su contraseña, recuperala en '¿Olvidaste tu contraseña?' o llame a Mesa de Ayuda".

La Agendia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) indicó que "si debido a la actual indisponibilidad de Clave Única no puedes iniciar sesión en nuestro portal ANCI, te solicitamos enviar tus reportes al correo eléctronico ayuda.anci.gob.cl o llamar al teléfono 1510".

Desde el Registro Civil sólo recordaron que la operatividad del sistema está a cargo de Gobierno Digital.

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