Sensores sísmicos detectan más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares

25 may. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de investigadores de Ingeniería de la Universidad Católica (UC) y de la Universidad de Magallanes lidera un innovador estudio que utiliza sismología para monitorear glaciares en Chile.

La investigación combina registros sísmicos continuos, imágenes de cámaras time-lapse y datos satelitales para estudiar cómo y dónde ocurren los desprendimientos de hielo que generan pérdida de masa.

¿Qué dicen los expertos sobre el estudio?

“El estudio ha permitido detectar más de 1.200 eventos de desprendimiento de hielo, revelando que estas fracturas no ocurren al azar, sino que se concentran en zonas específicas del glaciar donde el hielo presenta mayores deformaciones y velocidades de flujo”, explicó el sismólogo Leoncio Cabrera.

El académico de Ingeniería Estructural y Geotécnica UC agregó que las nuevas herramientas entregan resultados cada hora, minuto o incluso segundos, permitiendo comprender cómo los glaciares pierden masa y cómo podrían evolucionar frente al cambio climático.

“Además de observar procesos que ocurren casi en tiempo real, estas tecnologías permiten registrarlos con una resolución temporal mucho mayor que la ofrecida por técnicas tradicionales”, destacó Leoncio Cabrera.

Foto: AFP

Estudio de cambios en los glaciares

El investigador del grupo de Geociencias de Ingeniería UC precisó que esta metodología abre nuevas posibilidades para estudiar los rápidos cambios que experimentan los glaciares.

“A diferencia de las imágenes satelitales o cámaras ópticas, los sensores sísmicos pueden funcionar de manera continua, incluso durante tormentas, de noche, con nula visibilidad o en lugares extremadamente aislados”, adelantó el geofísico.

Cabrera añadió que los sismómetros registran las vibraciones generadas por distintos procesos físicos, lo que permite “sentir” cómo se rompe el glaciar en tiempo real. Este aporte científico posiciona a Chile como pionero regional en el uso de herramientas sísmicas para el estudio de glaciares.

En el estudio realizado en el Glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, también participaron investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, Hokkaido University de Japón y Washington University in St. Louis de Estados Unidos.

“Este tipo de proyectos abre nuevas líneas de investigación en sismología y monitoreo ambiental, fundamentales para comprender los impactos del cambio climático sobre la criósfera y los recursos hídricos del futuro”, sentenció el académico UC.