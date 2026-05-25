Esta semana hay devolución de impuestos: Revisa si te corresponde y cuándo llega el dinero

25 may. 2026 - 09:34 hrs.

Si presentaste tu declaración de renta este año, es posible que el Servicio de Impuestos Internos (SII) haya determinado que tienes un saldo a favor. Eso significa que el Estado te "debe" dinero, y la buena noticia es que esta semana hay fecha de pago para miles de contribuyentes en Chile.

El proceso de devolución lo administra la Tesorería General de la República (TGR) y el monto que recibes depende del cálculo que arrojó tu Formulario 22.

Este es el día en que podrás recibir tu devolución de impuestos

Según el cronograma oficial del SII, quienes declararon entre el 24 de abril y el 8 de mayo recibirán su devolución este miércoles 27 de mayo mediante depósito bancario.

Si optaste por cheque físico, la fecha es la misma para todos: el viernes 29 de mayo, sin importar cuándo hayas hecho el trámite.

¿Me corresponde recibir devolución de impuestos?

Puedes revisar el estado de tu declaración directamente en el sitio web del SII ingresando con tu Clave Única o Clave Tributaria.

Una vez que ingreses, debes dirigirte a la sección "Declaración de Renta", donde podrás confirmar si tienes saldo a favor, el monto que recibirás y el medio de pago registrado.

Chile se posiciona como uno de los países de mayor facilidad para pagar impuestos

A pesar de la percepción de que este es un proceso lento o complicado, vale la pena ponerlo en perspectiva. El informe 'Doing Business 2020' del Banco Mundial, por ejemplo, clasifica a Chile en el puesto 59 de 190 países en facilidad para pagar impuestos, lo que indica una eficiencia relativa en comparación con otros países de la región.

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