Operación Renta 2026: Tesorería retiene más de $5.700 millones a deudores del CAE en primera devolución

29 abr. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Operación Renta 2026 entró en su etapa más crítica para los contribuyentes. Tras el inicio del pago de las primeras devoluciones de excedentes de impuestos este 29 de abril, la Tesorería General de la República (TGR) reveló cifras que ponen en alerta a quienes poseen deudas educativas.

Según el informe oficial, si bien más de 854 mil personas recibieron sus fondos, una parte significativa de la recaudación fue destinada directamente a saldar deudas pendientes con el Estado, donde el Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo uno de los protagonistas.

¿A cuántas personas afectó la retención por CAE?

En este primer bloque de pagos —correspondiente a quienes declararon renta entre el 1 y el 8 de abril—, la TGR aplicó compensaciones legales a un total de 43.721 contribuyentes por concepto de deudas asociadas al CAE.

Esta medida permitió al fisco recuperar un total de $5.711 millones, recursos que, de no existir la morosidad, habrían llegado directamente a los bolsillos de los deudores.

Este mecanismo de retención es automático y se activa cuando el sistema identifica que el contribuyente tiene cuotas impagas del crédito universitario.

Aunque la cifra total de compensaciones por CAE mostró un ligero descenso respecto a los $6.368 millones retenidos en 2025, el número de personas afectadas se mantiene en niveles altos, evidenciando la persistencia de la morosidad en el sistema de educación superior.

¿Por qué se produce esta retención?

La ley faculta a la Tesorería General de la República para actuar como ente recaudador de deudas fiscales y civiles. Cuando un contribuyente presenta su Declaración de Renta y resulta con un saldo a favor (excedente), la TGR tiene la potestad de "compensar" ese monto con las deudas vigentes antes de realizar el depósito. Además del CAE, este año se aplicaron retenciones por:

Crédito Fiscal Universitario.

Pensiones de alimentos (que este año afectó a más de 10 mil deudores).

Multas de instituciones públicas y otras obligaciones estatales.

Calendario de próximas devoluciones

Para quienes aún no han recibido su pago o realizaron su declaración en fechas posteriores, es fundamental revisar el calendario oficial, ya que las retenciones continuarán aplicándose en las siguientes fechas:

Declaraciones entre el 9 y 23 de abril: Devolución el 15 de mayo.

Declaraciones entre el 24 de abril y 8 de mayo: Devolución el 27 de mayo.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, enfatizó que el 99,9% de las devoluciones se están realizando vía transferencia electrónica, lo que agiliza el proceso de compensación.

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