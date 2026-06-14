"Exigimos mantener esfuerzos investigativos": Asociación Chilena de Municipalidades a un año de desaparición de concejala

14 jun. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación Chilena de Municipalidades se refirió a la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, justo cuando hoy, 14 de junio, se cumple un año desde que no se sabe nada de ella.

La entidad, mediante un comunicado público, expresó su sentir por el hecho y “exigió” mantener la investigación en curso.

¿Qué dijo la Asociación?

El comunicado partió diciendo que “al cumplirse un año de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la Asociación Chilena de Municipalidades expresa su profunda preocupación por la falta de respuestas definitivas en torno a este doloroso caso que ha conmocionado al mundo municipal, a la comunidad de Villa Alegre y al país entero”.

Se añadió que “hoy se cumple un año de aquel 14 de junio de 2025 y creemos que es fundamental que las instituciones competentes continúen desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, si las hubiere, y entregar respuestas concretas a su familia y a la ciudadanía”.

Enseguida se expuso que “María Ignacia González ha sido una concejala comprometida con su comuna y con el servicio público. Su desaparición no puede quedar en el olvido. Como municipalismo chileno, exigimos mantener todos los esfuerzos investigativos posibles que permitan avanzar para saber la verdad de su desaparición”.

Para finalizar, se mencionó que “como Asociación manifestamos nuestra solidaridad con su familia, seres queridos, vecinos y vecinas, y con el Concejo Municipal de Villa Alegre... y reiteramos el compromiso con la defensa de la democracia, la seguridad de las personas y el respeto irrestricto por la vida, la dignidad y los derechos de todas y todos”.