"Al último uno de los sujetos va y me da un beso": El testimonio de la nieta de Carlos Caszely tras sufrir encerrona en Peñalolén

14 jun. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona sufrió durante la madrugada de este domingo Martina Garrido, nieta del exfutbolista Carlos Caszely, en la comuna de Peñalolén. La joven relató los momentos de terror que vivió luego de ser interceptada por un grupo de delincuentes armados cuando regresaba a su hogar.

"Iba camino a mi casa y, saliendo de la autopista en la Rotonda Quilín, frena un auto de color blanco y se bajan seis niños; no eran mayores de edad. Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que les entregara todas las cosas, que si no, me iban a matar", relató.

La víctima aseguró que los antisociales la registraron mientras la amenazaban constantemente con armas de fuego.

"Obviamente uno entregaba todo y me siguen apuntando con la pistola. Me toquetearon entera, por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso".

Martina realizó un llamado a tomar precauciones. "La verdad es que fue algo traumático. Yo sé que a mucha gente le pasa y es un llamado porque en verdad está todo muy malo y ojalá se haga justicia".

Asimismo, agradeció la ayuda de una persona que presenció el hecho e intentó auxiliarla tras el asalto. "Más que nada, agradezco mucho al señor que estaba atrás mío. Traté de escaparme, pero no pude y él me prestó los auxilios correspondientes. Lo bueno es que estoy bien. Sé que hay mucha gente a la que le toca peor. Ya no es seguro".

Consultada sobre los delincuentes, la joven aseguró que actuaron a rostro descubierto y portaban armas de fuego.

"Me estaban apuntando con la pistola en la cabeza diciéndome que si no entregaba las cosas, me iban a matar. No tenía nada, pero como no encontraba las cosas, la única amenaza era 'te voy a matar, te voy a matar'".

Tras la denuncia, Carabineros inició un seguimiento controlado del vehículo robado. El procedimiento terminó cuando los ocupantes chocaron contra un poste del alumbrado público, lo que permitió la detención de dos menores de edad, mientras que los otros involucrados huyeron a pie. Las diligencias continúan para dar con el paradero de los restantes participantes del asalto.