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Intervención en avenida Andrés Bello: Por lo menos un año va a durar la construcción de línea eléctrica subterránea

¿Qué pasó?

La construcción de una línea eléctrica subterránea en avenida Andrés Bello, en Santiago, comenzará pronto y se extenderá por un año, aproximadamente.

Este proyecto conectará la subestación Providencia con la subestación Vitacura, reforzando el suministro eléctrico para más de 200,000 hogares en Santiago, Providencia y Las Condes.

Debido a las obras, "se reducirán las pistas de circulación a dos por sentido y se suspenderán los virajes hacia la izquierda en varios puntos, complicando la movilidad en la zona", según explicó la periodista de Meganoticias Siempre Juntos, Daniela Valdés.

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Además, calles como Bucarest y Antonio Vélez cambiarán su sentido de circulación.

Las modificaciones comenzarán a notarse desde el lunes 3 de agosto, con cortes de tránsito y cambios en semáforos y señalización.

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Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos debido a la congestión esperada, especialmente en horas punta. Los trabajos se extenderán hasta mediados de 2028, con profundidades de excavación de hasta 18 metros en algunos sectores.

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