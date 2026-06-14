Chile valora acuerdo entre Estados Unidos e Irán: Cancillería destaca "avance significativo" para la paz

14 jun. 2026 - 22:09 hrs.

¿Qué pasó?

El anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener las operaciones militares en Medio Oriente también tuvo repercusiones en Chile. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores valoró el entendimiento alcanzado entre ambos países y expresó su esperanza de que permita avanzar hacia una solución duradera en una región marcada por semanas de tensión.

La declaración de Cancillería se conoció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el acuerdo con la República Islámica de Irán ya estaba completamente cerrado, junto con informar la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense contra Teherán.

La declaración de Chile ante el acuerdo

Desde Cancillería, el Gobierno chileno manifestó públicamente su postura frente al entendimiento entre Washington y Teherán. En el comunicado, indicó que “el Gobierno de Chile acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, el que constituye un avance significativo en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente”.

La declaración también expresó expectativas respecto de lo que podría significar este escenario para el futuro de la región. En ese contexto, el Ejecutivo sostuvo que “Chile expresa su esperanza para que este entendimiento permita avanzar hacia soluciones definitivas y permanentes, y se garantice la paz en la región a través del diálogo y de los mecanismos pacíficos para la solución de controversias”.

“Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo como herramientas fundamentales para la prevención y resolución pacífica de los conflictos”, agregó.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

A través de su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast señaló que "valoramos el cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y nos mantenemos esperanzados de que pronto se alcance un acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto".

Trump anuncia acuerdo y reapertura del estrecho de Ormuz

El pronunciamiento de Chile ocurrió después de que Donald Trump informara, mediante su red social Truth Social, que el acuerdo con Irán ya se encontraba terminado.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió el mandatario estadounidense. Más tarde, agregó: “Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”.

Según informó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el entendimiento contempla el cese inmediato de las operaciones militares en Oriente Medio, incluido Líbano, y tendría una ceremonia de firma prevista para el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza.

La reacción de Irán

Mientras avanzaban las declaraciones sobre el acuerdo, Irán aseguró haber obtenido resultados favorables tras el conflicto. El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó a la televisión estatal iraní que “el enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra”.

El anuncio ocurre en medio de gestiones diplomáticas que, de acuerdo con lo informado por Pakistán, incluirán reuniones durante esta semana para preparar conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma del acuerdo.