Irán considera "inútil continuar" las negociaciones con EEUU "si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos"

14 jun. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que es "inútil" continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Israel, su aliado, atacara los suburbios de la capital del Líbano.

"La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo", dijo Qalibaf en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino", añadió.

"Estos crímenes no quedarán sin respuesta"

En tanto, un alto responsable militar iraní advirtió el domingo que el ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut no quedaría "sin respuesta" por parte de Teherán, según medios locales.

"Sin lugar a dudas, estos crímenes no quedarán sin respuesta", declaró el general de brigada Mohamad Jafar Asadi, subcomandante del máximo mando militar de Irán, a la agencia de noticias Defa Press tras el ataque.

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