"Tendrán que pagar las consecuencias": Trump lanza dura amenaza contra Irán por tardar demasiado en negociar
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por congeladas las conversaciones diplomáticas con Irán y lanzó una dura advertencia a través de su cuenta de Truth Social, asegurando que la república islámica tardó demasiado en negociar y que ahora "tendrán que pagar las consecuencias".
La crisis que rompió el acuerdo de paz fue el derribo de un helicóptero Apache del ejército de EE.UU. en el estrecho de Ormuz, situación que fue respondida rápidamente por Washington con el bombardeo de varios puntos al sur de Irán.
"El matón de Oriente Medio está MUERTO!!!"
El mensaje posteado por Trump en su red social aseguró que el país de Oriente Medio tardó "demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente".Ir a la siguiente nota
En esa misma línea, el mandatario estadounidense afirmó que las fuerzas armadas iraníes "son un completo desastre", agregando que: “Ya ni siquiera existen; han sido totalmente derrotados”.
Finalmente, envió un amenazante mensaje a las autoridades de Irán tras reiterar que "el matón de Oriente Medio está MUERTO!!!", esto porque han tardado en responder a un acuerdo y tendrán que pagar las consecuencias de dicha determinación.
Con esta declaración, la situación en Oriente Medio sigue en jaque con un conflicto que pareciera no tener una salida pacífica, según los últimos dichos del mandatario estadounidense.
Leer más de
Notas relacionadas