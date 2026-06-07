07 jun. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboga por ataques israelíes "más quirúrgicos" contra Hezbolá en el Líbano, en una entrevista conocida este domingo.

"Me gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbolá", dijo en declaraciones a NBC grabadas el viernes, y agregó que desea "una vida mejor" para el Líbano.

Trump había confirmado el miércoles en otra entrevista, publicada en el New York Post, que dos días antes había tenido una tensa conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la cual, según se informó, reprendió a su estrecho aliado por la ofensiva israelí en el Líbano.

Al preguntársele si exigía que el Líbano formara parte del acuerdo con Irán, el líder republicano respondió: "No, no". "En absoluto. No exijo nada. Creo que a ellos les gustaría que así fuera, pero no exijo nada".

Trump afirmó que deseaba separar las conversaciones del Líbano de las negociaciones para un acuerdo con Irán, mientras que Teherán, por el contrario, busca vincular ambos conflictos.

Israel lanzó ataques este domingo contra los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, alegando que respondía a los ataques dirigidos contra su territorio a pesar del alto fuego, que no ha detenido el ciclo de violencia.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes contra el Líbano han causado la muerte de más de 3.560 personas desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.

Hezbolá provocó la entrada del Líbano en la guerra al atacar a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, asesinado en una ofensiva israelí-estadounidense.

Trump también declaró que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, estaba dispuesto a ayudar al Líbano.

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