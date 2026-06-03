Trump respalda a De la Espriella en Colombia y desata dura respuesta de Petro: "Muere la libertad"

03 jun. 2026 - 02:19 hrs.

¿Qué pasó?

El mandatario estadounidense Donald Trump ofreció el pasado martes su respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio, donde se medirá ante el izquierdista Iván Cepeda. El sorpresivo apoyo se da luego de que el abogado millonario liderara la primera ronda de votaciones por delante del aspirante del partido del presidente Gustavo Petro.

"Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social al respaldar al candidato apodado "El Tigre", quien cuenta con doble nacionalidad colombiana y estadounidense y agradeció el "apoyo decidido" a su campaña.

Petro acusa "intervención" tras el respaldo de Trump al candidato de derecha

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de la red social X, el mandatario criticó duramente el mensaje de su homólogo norteamericano asegurando que "cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad", al tiempo que invitó a la ciudadanía a votar en plena libertad para el balotaje.

Este nuevo cruce reactiva las tensas relaciones que Petro ha mantenido con Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, marcadas por constantes enfrentamientos en redes sociales y sanciones financieras de Washington hacia Colombia por los altos índices de narcotráfico, cuyos roces apenas se habían limado en una visita del líder izquierdista a la Casa Blanca en febrero.

De la Espriella endurece su discurso de mano dura

Por su parte, Abelardo de la Espriella ha comenzado a consolidar su posición de cara al 21 de junio sumando los apoyos de la derecha tradicional, incluido el del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). El candidato de 47 años impulsa un proyecto político centrado en la defensa de la familia tradicional y una estrategia de seguridad de mano dura contra el crimen y el narcoterrorismo que evoca el estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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