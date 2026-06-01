Precios del petróleo suben ante endurecimiento de EEUU con Irán

01 jun. 2026 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los precios del petróleo subieron el lunes tras informes de que Estados Unidos endureció su postura en las negociaciones con Irán, mientras las bolsas asiáticas lograron evadir la incertidumbre gracias a la demanda de acciones ligadas a la inteligencia artificial.

El barril de crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subía 2,88% a 89,88 dólares, mientras su equivalente mundial Brent del mar del Norte se cotizaba alrededor de 93,38 dólares, un aumento de 2,48% desde el cierre del viernes.

El endurecimiento de Trump frena la caída del crudo

El aumento se dio luego de que los precios del petróleo cayeran más de 11% la semana pasada ante la esperanza de un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Sin embargo, medios estadounidenses reportaron el fin de semana que el presidente Donald Trump envió a Irán una nueva versión de un posible acuerdo que endurece varios puntos de negociación, disipando la expectativa de poner fin rápidamente al conflicto.

Pese a la incertidumbre, la cotización en las bolsas de fuerte presencia tecnológica dieron optimismo a los inversionistas.

La bolsa de Seúl subía más de 4% gracias a la demanda de sus empresas tecnológicas como Samsung Electronics y su rival SKhynix.

Las bolsas de Taipéi, Tokio, Manila, Wellington y Singapur también registraron alzas.

Todo sobre Donald Trump