Junio arranca con dos sistemas frontales en camino: ¿Cuándo y dónde lloverá esta semana?

01 jun. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

El inicio de junio podría traer un esperado cambio en las condiciones meteorológicas para la zona centro-sur del país. Diversos modelos de pronóstico anticipan la llegada de dos sistemas frontales durante la próxima semana, eventos que aportarían precipitaciones a regiones que aún mantienen déficits de lluvia respecto de los niveles habituales para esta época del año.



De acuerdo con proyecciones difundidas por Meteored, el primero de estos sistemas ingresaría durante la mañana del lunes 1 de junio, afectando principalmente a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Precipitaciones intensas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h



Además de precipitaciones, el fenómeno estaría acompañado por viento, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en algunos sectores.

Según las estimaciones actuales, las lluvias asociadas a este primer frente se extenderían hasta la mañana del martes, concentrando sus mayores acumulados en áreas costeras y sectores precordilleranos del sur del país.



Sin embargo, la principal atención de los especialistas está puesta en un segundo sistema frontal que podría arribar durante la madrugada del miércoles.



Las proyecciones indican que este nuevo evento tendría características más intensas y podría dejar precipitaciones superiores a las registradas por el primer frente.

Zona centro-sur como foco de las precipitaciones

Los distintos modelos meteorológicos coinciden en que el centro-sur del país será la zona más favorecida, aunque existen diferencias respecto al alcance que tendrían las lluvias hacia el norte.



Mientras el modelo europeo ECMWF proyecta precipitaciones desde la Región de Los Ríos hasta el sur de Ñuble, el modelo estadounidense GFS concentra el fenómeno principalmente entre Biobío y las regiones australes.



El posible aporte de agua adquiere especial importancia debido al déficit pluviométrico que aún presentan varias ciudades del país.



Según antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile, hasta el 28 de mayo la ciudad de Chillán acumulaba un déficit de precipitaciones de 43,2%, mientras que Concepción registraba un 15% menos de lluvia respecto de los valores normales para la fecha.



En caso de concretarse los pronósticos, los sistemas frontales contribuirían a reducir parcialmente esa brecha y mejorar las condiciones hídricas en parte de la zona centro-sur.



Tras el paso de ambos eventos, los especialistas prevén el retorno de altas presiones sobre gran parte del territorio, escenario que disminuiría considerablemente la probabilidad de nuevas precipitaciones durante los días posteriores.



Por ahora, los organismos meteorológicos continúan monitoreando la evolución de los sistemas para precisar su intensidad y alcance definitivo a medida que se acerque la fecha de su ingreso al país.

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