Junio empezará con lluvias en la zona centro-sur: Alejandro Sepúlveda revela dónde caerían precipitaciones

28 may. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 20 días sin lluvias en muchos sectores del sur del país, finalmente llovió. Se espera, además, que otro sistema frontal llegue la próxima semana e incluso alcance parte de la zona central.

"Le vamos a empezar a poner ojito a este sistema frontal que está mar adentro, que viene y que llegaría el lunes (1 de junio). El lunes para comenzar la semana otra vez con agüita en la parte centro sur", señaló el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

¿En qué zonas del país llovería el lunes?

El comunicado indicó que este sistema frontal se presentará en toda la zona sur "podría alcanzar sectores de la región del Maule por ahora, como límite norte"

"Acá en Santiago naca la pirinaca, por ahora. Así que podría al menos alcanzar Maule, pero ya es una señal".

"Tuviste 20 días con sequedad, ahora algo de agüita, el lunes otro pulso, en fin, ya a ver si junio comienza a poner las cosas en orden", agregó.

¿Y qué pasará con Santiago?

En Santiago durante estos días las temperaturas estarán entre los 17°C y los 24°C, con neblinas el domingo y el lunes.

Revisa las temperaturas pronosticadas por día:

Viernes 29 de mayo: 5°C y 23°C

Sábado 30 de mayo: 5°C y 26°C

Domingo 31 de mayo: 8°C y 19°C

Lunes 1 de junio: 7°C y 17°C

"Por ahora sin lluvia para Santiago a la vista, lo del lunes que podría alcanzar el Maule por el norte. Pero poco a poco. Ya estamos ahora en un sistema frontal (en el sur), el lunes estamos con otro. Es una cuestión que durante mayo no habíamos visto mucho. Vamos a ver cómo viene junio", planteó Sepúlveda.

Además, recordó que "este mayo, pese a estos episodios de frío que tuvimos el fin de semana o ayer (miércoles) que estuvo más fresco, se va a notar entre los mayos con las tardes más cálidas. Y, por supuesto, el sexto mayo más seco en la historia registrada de Santiago".

¿Qué pasa con el fenómeno de "El Niño"?

Este periodo de sequía en Santiago surge pese a las advertencias sobre "El Niño" que se instalaría y traería intensas precipitaciones. Las alertas por esto han llevado a que se califique el fenómeno como "El Niño Godzilla" o "El Súper Niño".

El periodista explicó que El Niño "debiese instalarse ya oficialmente a partir de junio, y el acople con la atmósfera se demora un ratito, así que por eso siempre hablamos de una segunda mitad del invierno lluvioso y potencialmente primavera lluviosa".

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