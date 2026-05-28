Día de la Hamburguesa 2026: Estas son algunas de las ofertas que debes aprovechar

28 may. 2026 - 08:35 hrs.

Este jueves 28 de mayo, quienes tengan debilidad por una buena hamburguesa están de parabienes: se celebra el Día de la Hamburguesa en Chile, una fecha que cada año convoca más restaurantes y cadenas con descuentos difíciles de ignorar.

Aunque su origen exacto es incierto, la efeméride suele asociarse a una historia que data de 1900, cuando un inmigrante alemán en Estados Unidos habría preparado el emblemático sándwich por primera vez. Lo que sí está claro es que en Chile, la celebración llega con fuerza apenas cuatro días después del Día del Completo, y que los locales de todo el país ya tienen sus promociones listas. A continuación, el detalle completo de todas las ofertas disponibles para hoy.

Cadenas de comida rápida

Wendy's

La cadena pone a disposición 20.000 unidades de su Jr. Cheese a solo $1, utilizando el código DIAHAMBURGUESA en su aplicación móvil. La oferta aplica exclusivamente para retiro en local (pick up), no para delivery.

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Carl's Jr.

Solo por hoy, quien compre un combo grande podrá agregar una Big Cheeseburger por solo $10 adicionales. Se entregará un cupón por usuario a través de la app de Carl's Jr. y no es acumulable con otras promociones.

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Burger King

Desde el lunes 25 de mayo y durante toda esta semana, la Whopper está disponible a $2.500, con opción de convertirla en combo pequeño (papas + bebida) pagando $1.500 extra. La promoción es exclusiva en la aplicación móvil.

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Locales y hamburgueserías

Just Burger

La cadena lanza la Dirty Bacon, una hamburguesa de edición limitada al estilo neoyorquino, con pan de papa, carne smash, queso cheddar, tocino americano y su salsa característica. Estará disponible solo por cuatro días, en sus 13 locales y vía delivery. El precio especial es de $4.990 la unidad, o dos por $8.990.

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La Burguesía

El local de Providencia ofrece un combo especial con hamburguesa MC Bacon (130 g, tocino, queso cheddar, lechuga, cebolla y salsa mil islas) + papas fritas por $7.990. Disponible en Santa Magdalena 99, local 3.

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Ludum Bar Para

celebrar la fecha, el establecimiento lanza su nueva hamburguesa Cuarto de Meeple a un precio de introducción de $3.000. Oferta válida solo durante la jornada y hasta agotar stock.

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Johnny Rockets

A partir de las 14:00 horas, la cadena regalará cientos de hamburguesas entre sus clientes en todos sus locales. Para participar, basta con dejar la boleta junto a algunos datos en la tómbola de cada restaurante participante.