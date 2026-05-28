Belén Soto entrega detalles del breve romance que tuvo con Cristián Arriagada

28 may. 2026 - 09:38 hrs.

Luego de que se confirmara la relación entre el doctor Cristián Arriagada y Kika Silva, las redes sociales han explotado con comentarios divididos. Algunos apoyan que el viudo de Javiera Suárez se dé una nueva oportunidad en el amor, pero otros cuestionan que Silva se haya involucrado con el médico, ya que era amiga de Suárez.

Y si fuera poco, un nuevo dato causó reacciones en el espectáculo nacional: la actriz Belén Soto confirmó que tuvo un breve romance con Cristián Arriagada.

"Ambos estábamos solteros"

Fue la propia Belén Soto quien confirmó el romance con el médico; sin embargo, le restó importancia y afirmó que se trató de algo pasajero.

Belén Soto explicó a Zona de Estrellas: "Con Cristián Arriagada compartimos hace muchísimos años en un momento en que ambos estábamos solteros".

Luego, afirmó: "Fue algo más que breve y desde entonces ha sido únicamente de amistad, cariño y respeto todos estos años. Me alegra sinceramente verlo feliz y tanto a él, como a Kika, les tengo muchísimo cariño".

Por último, Belén Soto recalcó: "No tengo nada más que agregar sobre una situación del pasado que no tiene relación con el presente y que, honestamente, no me involucra. Les deseo lo mejor a ambos".

Todo sobre Belén Soto