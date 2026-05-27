"Su partida deja un profundo dolor": Impacto por muerte de joven tiktoker de La Araucanía

27 may. 2026 - 17:10 hrs.

Un duro golpe recibió la comunidad tiktokera de Chile, debido a que en las últimas horas se informó el fallecimiento de Damián Ramírez, un joven de 21 años, que residía en la región de La Araucanía y era estudiante de Derecho en la Universidad de La Frontera (UFRO).

A través de TikTok, Damián creaba contenido político y relacionado con la historia de Chile. En dicha plataforma, superó los 10 mil seguidores.

La despedida a Damián Ramírez

A través de un comunicado, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFRO expresó las condolencias respectivas a la comunidad educativa y familiares del joven.

"Damián fue parte integrante de nuestro equipo, destacando su disposición y compañerismo, participando desde un principio con motivación y dedicación. Su partida deja en nosotros un profundo dolor; sin embargo, sabemos que su huella quedará impregnada en todos los rincones de nuestra universidad, así como también en cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado", indicaron.

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Por otro lado, Damián era militante de las Juventudes Socialistas del PS, institución que también le dedicó palabras tras su partida.

"Desde la Dirección Nacional reconocemos en Damián a ese militante imprescindible que puso su tiempo, cariño y solidaridad en la construcción de la organización. A su familia, amigos y compañeros del Regional Araucanía, les extendemos nuestra solidaridad más sincera. Sepan que el dolor que hoy los embarga es compartido por cada rincón de nuestra Juventud Socialista a lo largo de todo Chile. No están solos ni solas", indicó la colectividad.

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Los seguidores del joven quedaron impactados con la noticia. "Estoy en shock, no puedo creerlo", "aún no me la creo... vengo siguiendo su contenido desde pandemia. Siempre admiré su habilidad comunicativa, su inteligencia y por sobre todo, su conciencia social tan potente", "no puedo creerlo, crecí viéndolo, sentí que crecí con él", son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

@damiaan.ps Respondiendo a los comentarios que escriben los visualizadores. Anoche estuve toda la jornada leyendo solo para poder traerles este vídeo cargado de evidencia historica de diversas fuentes, en su mayoría, del mundo anglosajón. Les pido con mucha humildad, si les gusta este contenido, apoye lo y demuestrenme que quieren más, compartan, comenten. Fue el vídeo que más empeño y edición le he puesto ❤️ ♬ Passionate Spanish Flamenco, Spanish(1324022) - tmk93

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