"Es mi tercera hospitalización": Exchica reality Simone Mardones revela complejo estado de salud

27 may. 2026 - 17:01 hrs.

Es una compleja situación de salud la que está atravesando la exchica reality Simone Mardones, quien encendió las alarmas entre sus seguidores al confirmar que fue hospitalizada por tercera vez en menos de dos meses.

A través de sus redes sociales, compartió una serie de registros desde la clínica donde se encuentra internada, mostrándose visiblemente cansada y con claras dificultades para hablar. “Todavía estoy súper decaída; si se fijan, no tengo mucha voz”, reveló en sus historias de Instagram.

En medio de este complicado escenario personal, la influencer aprovechó para dejar una profunda reflexión sobre el ritmo de vida actual y el desgaste físico que venía arrastrando. "Esta es mi tercera hospitalización en menos de dos meses... Me han pasado un montón de cosas... Y la conclusión que yo saco es que si no me hace parar el cuerpo, yo no paro", confesó.

¿Qué le pasó a Simone Mardones?

Después de la preocupación de su comunidad, Simone dio detalles del diagnóstico que la obligó a permanecer internada. Como explicó, todo inició con una fuerte crisis de dolor que prácticamente no le dejaba hablar o moverse, lo que produjo que se realizara un escáner de urgencia que arrojó periamigdalitis flegmonosa, una severa infección en la zona de la faringe.

La misma comunicadora trajo tranquilidad en sus últimos reportes, aclarando que ya se encuentra “muchísimo mejor” gracias a los cuidados del equipo médico y a la aplicación de medicina endovenosa.

En la actualidad, Simone está fuera de la televisión y centrada en su faceta familiar junto a sus dos hijos, además de liderar talleres en línea de cocina saludable y bienestar, un presente tranquilo desde el cual agradeció la enorme ola de buena energía que ha recibido en sus redes sociales.

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