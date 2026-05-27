Presentan carretera eléctrica de alta potencia para camiones en Chile: ¿Dónde estará?

27 may. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

El fuerte incremento en el precio de los combustibles registrado en marzo pasado actuó como detonante para acelerar un giro hacia la electromovilidad en Chile, convirtiéndola en una necesidad económica inmediata y no solo en una apuesta medioambiental.

Fue en ese escenario donde Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec decidieron unirse para ofrecer una solución concreta al transporte pesado. Así nació la primera Carretera Eléctrica de Alta Potencia de Chile para camiones de transporte pesado, compuesta por distintas electroestaciones de carga ultrarrápida que en su primera fase unirá Santiago con Chillán.

Cuatro puntos de carga: Dos ya operativos

La primera fase contempla una red de cuatro electroestaciones ubicadas estratégicamente en la Ruta 5 Sur entre Santiago y Chillán. Dos de ellas ya están operativas: la electroestación Itahue, en la región del Maule (km 211); y Copelec, en la región de Ñuble (km 407), esta última con 5 dispensadores dobles capaces de abastecer a máxima potencia hasta 10 camiones simultáneamente. Las otras dos, Los Lagartos (km 61) y La Platina (km 159), se encuentran próximas a entrar en funcionamiento.

No se trata de infraestructura convencional. Las instalaciones cuentan con capacidades iguales o superiores a 1 MW y están equipadas con cargadores ultrarrápidos de hasta 600 kW de potencia, únicos en Chile y entre los más robustos disponibles en el mercado.

Por qué la Ruta 5 Sur y qué viene después

La elección de este corredor no es casual. La Ruta 5 Sur concentra un alto flujo de centros logísticos y transporte pesado permanente, convirtiéndola en uno de los tramos más importantes para la distribución de mercancías del país.

Esta carretera eléctrica de cargadores de alta potencia es un habilitador para el escalamiento de flotas eléctricas a nivel nacional. Con esta iniciativa, Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec se adelantan a la demanda y necesidades del país, disponiendo de infraestructura de carga eficiente que contribuye tanto a la descarbonización como a mejorar la calidad de vida de las personas y sus entornos.

El lanzamiento oficial del proyecto se realizó en el auditorio corporativo de Enel y contó con la presencia de la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

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