Revelador informe del INE: En tres regiones de Chile se registran más muertes que nacimientos

27 may. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

El último informe de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló un escenario inédito y preocupante, que confirma que la crisis de natalidad en el país ya provocó un quiebre en el recambio poblacional de tres regiones de Chile.

Según cifras oficiales, el estancamiento demográfico hizo que las regiones de Valparaíso, Ñuble y Los Ríos tuvieran un crecimiento negativo. Eso significa, concretamente, que en estas tres zonas del país los fallecimientos superaron formalmente la cantidad de nacidos vivos.

Valparaíso y Ñuble encabezan la tendencia, con una tasa negativa de -0,6 personas por cada mil habitantes, a lo que ahora se suma oficialmente la región de Los Ríos con un indicador de -0,4.

INE

El desplome a nivel nacional

Esta realidad regional es reflejo de una situación nacional que golpea con fuerza. Por primera vez en la historia de Chile, la Tasa Global de Fecundidad cayó bajo el límite de un hijo por mujer, quedando en un histórico 0,99. El número está lejos de los 2,1 hijos promedio que se requieren para mantener estable la población.

Para medir la caída, en los últimos 32 años los nacimientos en el país se redujeron un 46,9 %. En 1993 nacieron más de 275 mil lactantes, mientras que en 2025 la cifra se redujo a solo 146.446 nacidos vivos.

Casi la mitad de las comunas en números rojos

El informe del INE levanta las alarmas al detallar que el impacto no se limita a estas tres regiones, ya que el 45,1% de todas las comunas del país tuvo un crecimiento negativo durante el último período evaluado.

El panorama crítico a nivel comunal está concentrado mayoritariamente en la zona centro-sur del país, donde las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Lagos y la propia Valparaíso agrupan más de la mitad de los municipios que hoy tienen más muertes que nacimientos.