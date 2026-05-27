Gobierno anuncia fiscalización a empresas que contraten migrantes irregulares: "No se puede trabajar sin autorización"

27 may. 2026 - 18:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció que realizará fiscalizaciones a empresas que mantengan contratadas a personas migrantes en situación irregular en Chile.

La medida fue anunciada por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, durante una visita al paso fronterizo de Colchane para supervisar los avances del denominado Plan Escudo Fronterizo.

Buscarán detectar migrantes irregulares que coticen en las AFP

Según explicó la autoridad, el Servicio Nacional de Migraciones recibirá información desde la Superintendencia de Pensiones para detectar a extranjeros que estén cotizando en AFP sin contar con autorización para trabajar en el país.

"Nos va a entregar información de personas que están siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en la AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización", afirmó Sauerbaum.

El director agregó que estos antecedentes permitirán identificar empresas que actualmente estarían incumpliendo la normativa migratoria y laboral.

Empresas serán notificadas por el Gobierno

Sauerbaum explicó que se enviarán oficios a las compañías detectadas contratando migrantes sin permisos vigentes. "Les vamos a informar a través de un oficio a estas empresas que están cometiendo una falta y que tienen que remediarla rápidamente", sostuvo.

Además, indicó que las empresas podrán colaborar en la regularización de los trabajadores, ya que un contrato formal puede facilitar ciertos procesos migratorios.

Autoridad llamó a ingresar con visa de trabajo

La autoridad también reiteró que quienes quieran trabajar en Chile deben ingresar al país con la documentación correspondiente. "El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile y puedan venir a aportar, puedan salir de Chile, entrar a Chile con una visa de trabajo, como dice la ley", señaló.

Sauerbaum agregó que actualmente la legislación chilena no permite cambiar el estatus migratorio dentro del país, por lo que insistió en la importancia de ingresar con autorización laboral desde el inicio.

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